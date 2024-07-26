Как Иран ответит на убийство Исмаила Хания?

Тегеран продолжает сулить Израилю все возможные кары за ликвидацию главы политбюро ХАМАС. Однако и в самом Израиле далеко не все согласны с политикой Нетаньяху по ликвидации главарей ХАМАС.

Иранские власти продолжают заявлять о том, что Израиль понесет тяжелое наказание за убийство главы политбюро ХАМАС.

«Без сомнения, ответ Ирана израильскому режиму будет болезненным и мучительным и заставит его раскаяться, режим этот ответ никогда не забудет»

– председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи

По его словам, для Тегерана отомстить за мученика – это священный долг. Напомним, что сегодняшняя церемония прощания с погибшим в Иране проходила под лозунгами «Смерть Израилю» и «Смерть США».

Интересно, что в самом Израиле далеко не все приветствовали ликвидацию представителя ХАМАС. Так, по словам одного из родственников похищенных ХАМАС, эти убийства «ничего не изменят до тех пор, пока правительство возглавляет Нетаньяху». Более того, ликвидации главарей ХАМАС могут привести к убийству израильских заложников.