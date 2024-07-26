Вестник Кавказа

Кровля школы полыхает на Кубани

Кровля школы полыхает на Кубани
© Фото: телеграм-канал МЧС Краснодарского края
В станице Тбилисская на Кубани вспыхнула кровля строящейся школы. Спасатели тушат возгорание. Площадь пожара составляет 1900 кв м.

Пожар вспыхнул в краснодарской станице Тбилисская, горит кровля строящегося учебного заведения, пишет пресс-служба краевого МЧС.

Информация о возгорании поступила в 18:29 мск. Площадь пожара составляет примерно 1900 кв м. К месту происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.

Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют 50 огнеборцев и 12 единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что силы и средства наращиваются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1525 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Водитель фуры задержан за ДТП с пятью жертвами на Кубани

Водитель фуры задержан за ДТП с пятью жертвами на Кубани

Шторм на Черноморском побережье Кубани будет усиливаться

Шторм на Черноморском побережье Кубани будет усиливаться

Пассажиры поезда из Казани доехали до Сочи

Пассажиры поезда из Казани доехали до Сочи

Клещи не сбавляют активность на Кубани

Клещи не сбавляют активность на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы