Кровля школы полыхает на Кубани

В станице Тбилисская на Кубани вспыхнула кровля строящейся школы. Спасатели тушат возгорание. Площадь пожара составляет 1900 кв м.
Пожар вспыхнул в краснодарской станице Тбилисская, горит кровля строящегося учебного заведения, пишет пресс-служба краевого МЧС.
Информация о возгорании поступила в 18:29 мск. Площадь пожара составляет примерно 1900 кв м. К месту происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения.
Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют 50 огнеборцев и 12 единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что силы и средства наращиваются.