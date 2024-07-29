Вестник Кавказа

Автокатастрофа с фурой на трассе "Кавказ" привела к смерти водителя

Автокатастрофа с фурой на трассе "Кавказ" привела к смерти водителя
© Фото: МВД Дагестана
Водитель минивэна нарушил правила дорожного движения и въехал в грузовик на трассе "Кавказ" в Дагестане. Мужчина погиб в результате столкновения. МВД республики проводит проверку.

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись друг с другом на федеральной трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана, рассказали в местном отделении МВД.

Житель Махачкалы 1984 года рождения управлял машиной марки "Toyota Alphard" и, нарушив ПДД, не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге грузовику марки "Renault Premium", которым управлял 31-летний водитель.

"В результате ДТП водитель минивэна от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения"

- МВД Дагестана

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
600 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рутульскому району Дагестана вернули свет

Рутульскому району Дагестана вернули свет

Шахматистов будут растить в школах Дагестана

Шахматистов будут растить в школах Дагестана

Владелец сгоревшей квест-комнаты в Махачкале задержан

Владелец сгоревшей квест-комнаты в Махачкале задержан

Жителям и гостям Дербента запретили купаться в море

Жителям и гостям Дербента запретили купаться в море

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы