Автокатастрофа с фурой на трассе "Кавказ" привела к смерти водителя

Водитель минивэна нарушил правила дорожного движения и въехал в грузовик на трассе "Кавказ" в Дагестане. Мужчина погиб в результате столкновения. МВД республики проводит проверку.
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись друг с другом на федеральной трассе "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана, рассказали в местном отделении МВД.
Житель Махачкалы 1984 года рождения управлял машиной марки "Toyota Alphard" и, нарушив ПДД, не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге грузовику марки "Renault Premium", которым управлял 31-летний водитель.
"В результате ДТП водитель минивэна от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения"
- МВД Дагестана