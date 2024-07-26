Вестник Кавказа

Рутульскому району Дагестана вернули свет

Рутульскому району Дагестана вернули свет
© Фото: Telegram-канал “Дагэнерго“
Дагестанские энергетики возобновили подачу электроэнергии в 23 селения Рутульского района, которые оставались обесточенными двое суток после сильных дождей: помогать восстанавливать линии им помогали местные жители.

Всем жителям Рутульского района Дагестана восстановили электроснабжение, сообщает Telegram-канал "Ахтынские РЭС" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Полностью восстановлено энергоснабжение Рутульского района"

- "Дагэнерго"

Руководство Ахтынских РЭС также выразило благодарность всем неравнодушным жителям района, которые вышли на помощь энергетикам и совместными усилиями восстановили энергосистему района.

Напомним, во вторник в Рутульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за сильных осадков, которые оставили без света 23 населенных пункта района.

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