Рутульскому району Дагестана вернули свет

Дагестанские энергетики возобновили подачу электроэнергии в 23 селения Рутульского района, которые оставались обесточенными двое суток после сильных дождей: помогать восстанавливать линии им помогали местные жители.
Всем жителям Рутульского района Дагестана восстановили электроснабжение, сообщает Telegram-канал "Ахтынские РЭС" филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".
"Полностью восстановлено энергоснабжение Рутульского района"
- "Дагэнерго"
Руководство Ахтынских РЭС также выразило благодарность всем неравнодушным жителям района, которые вышли на помощь энергетикам и совместными усилиями восстановили энергосистему района.
Напомним, во вторник в Рутульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за сильных осадков, которые оставили без света 23 населенных пункта района.