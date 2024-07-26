Аэропорт "Байкал" спас рейс Сочи-Иркутск от непогоды

Полет Сочи-Иркутск прервался из-за непогоды. Запасными местом приземления стал аэропорт Улан-Удэ "Байкал".

Самолету, летевшему из курортного Сочи в Иркутск, пришлось экстренно сесть в запасном аэропорту Улан-Удэ из-за испортившейся погоды. Там он переждал непогоду и спустя время отправился в изначальный пункт назначения, рассказали в международном аэропорту "Байкал".

"Лето для нас не только самый активный сезон регулярных рейсов, но и частая работа запасным аэропортом"

- гендиректор международного аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев

Со слов Гармаева, только за один июль аэропорт Улан-Удэ принял около 15 воздушных суден как запасной аэродром. Август – самый загруженный месяц. В 2023 году "Байкал" принял около 40 рейсов за последний летний месяц.