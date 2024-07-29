Вестник Кавказа

Азербайджанский дзюдоист прошел в полуфинал Олимпиады в Париже

Азербайджанский дзюдоист прошел в полуфинал Олимпиады в Париже
© Фото: НОК Азербайджана
Представитель олимпийской сборной Азербайджана по дзюдо Зелим Коцоев вышел в полуфинал олимпийских игр 2024. Ему предстоит схватка с дзюдоистом из Узбекистана.

Спортсмен из Азербайджана, дзюдоист Зелим Коцоев прорвался в полуфинал ОИ-2024, которые проходят сейчас в Париже.

В 1/8 финала Коцоев, выступающий в весовой категории 100 кг, одолел польского спортсмена Петра Кучеру.

Затем, в четвертьфинальной схватке, он взял верх над соперником из Израиля Петером Пальчиком.

В полуфинале Коцоеву предстоит сразиться с противником из Узбекистана – Музаффарбеком Туробоевым.

Напомним, ранее еще один азербайджанский дзюдоист, Хидаят Гейдаров, завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже. Эта медаль стала первой для Азербайджана на проходящей во Франции Олимпиаде.

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