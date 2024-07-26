Иран пообещал воспользоваться правом на самооборону

Иран запросил заседание Совбеза ООН из-за гибели главы главы политбюро ХАМАС. Тегеран призвал СБ принять меры для привлечения Тель-Авива к ответственности.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совбез ООН провести заседание из-за гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Помимо этого, он потребовал от Совбеза привлечь Израиль к ответственности за нарушения международного права при помощи введения ограничений и применения ряда мер, "направленных на предотвращение агрессии".

Иравани заявил, что Тегеран воспользуется правом на самооборону "без колебаний" в соответствии с принципами устава ООН.