Вестник Кавказа

Иран пообещал воспользоваться правом на самооборону

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Иран запросил заседание Совбеза ООН из-за гибели главы главы политбюро ХАМАС. Тегеран призвал СБ принять меры для привлечения Тель-Авива к ответственности.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совбез ООН провести заседание из-за гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Помимо этого, он потребовал от Совбеза привлечь Израиль к ответственности за нарушения международного права при помощи введения ограничений и применения ряда мер, "направленных на предотвращение агрессии".

Иравани заявил, что Тегеран воспользуется правом на самооборону "без колебаний" в соответствии с принципами устава ООН.

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