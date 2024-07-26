Азербайджанские баскетболистки победили сборную США на Олимпиаде

Спортсменки из Азербайджана обыграли в баскетбол 3x3 представительниц США. На прошлых Олимпийских играх в Токио американки стали чемпионками.
Баскетболистки из Азербайджана, выступающие в формате 3x3, взяла верх над спортсменками из США.
Американки, завоевавшие на прошлых ОИ в Токио золотые медали, уступили представительницам Азербайджана Дине Ульяновой, Тиффани Хейс, Александре Молленхауэр и Мерседес Уолкер. Счет игры – 20:17.
Матч с командой США стал вторым для азербайджанской сборной на Олимпиаде 2024.
Напомним, 29 июля дзюдоист Хидаят Гейдаров принес Азербайджану первую медаль ОИ в Париже – и ей стала награда высшего достоинства. Спортсмен – действующий чемпион мира и Европы. Игры в Париже стали дебютными для него.