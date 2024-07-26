Казахстан раскрыл планы по газодобыче

К 2030 году Казахстан планирует выйти в лидеры региона по добыче газа, нарастив ее до 91 млрд кубометров в год - помочь в этом министерству энергетики страны должны поиск и разработка новых газовых месторождений.

До 2030 года Казахстан намерен нарастить ежегодную добычу газа до 91 млрд кубометров – такие планы озвучило министерство энергетики страны.

Планы значительного роста газодобычи у министерства появились после того, как показатели нефтегазового сектора страны значительно выросли с начала текущего 2024 года, передает Trend.

По данным официального информационного ресурса премьер-министра Казахстана, за первое полугодие в стране было добыто 44,7 млн т нефти и газового конденсата, еще выше рост в газодобыче: сейчас в Казахстане добывается 30 млрд кубометров голубого топлива – это на 101% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении министерства.