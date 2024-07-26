Россиянку поймали с золотой контрабандой в Махачкале

Россиянка прилетела в Махачкалу из Стамбула с 25 золотыми и бриллиантовыми изделиями. Общая сумма – 3 млн рублей. Против нее завели уголовное дело.

Гражданку России задержали в махачкалинском аэропорту за нелегальный провоз ювелирных изделий, общая стоимость которых составила более 3 млн рублей.

Как пишет пресс-служба таможни Дагестана, женщина привезла из Стамбула 25 украшений, изготовленных из золота 585, 759 и 375 проб со вставками из бриллиантов.

Кроме того, в органе заявили, что один из кулонов инкрустирован изумрудом.

Отмечается, что против россиянки завели уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров". Гражданке грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.