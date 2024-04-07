Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Он был ликвидирован ударом 13 июля в Хан-Юнисе в секторе Газа.
Израильское военное руководство подтвердило ликвидацию главы военного крыла ХАМАС, который также считался вторым лицом в руководстве палестинской радикальной группировки.
«Ад-Дейф действовал бок о бок с [лидером ХАМАС в Газе] Яхьей Синваром и командовал террористической деятельностью ХАМАС в секторе Газа, отдавая приказы и инструкции старшим оперативникам военного крыла ХАМАС»
– ЦАХАЛ
Кроме того, израильские военные заявили о том, что именно они ликвидировали лидера военного крыла палестинской группировки в Хан-Юнисе.