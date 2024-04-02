Израиль заявил о ликвидации ХАМАС в Хан-Юнисе

В ЦАХАЛ прокомментировали появившуюся сегодня информацию о выводе 98-й дивизии из Хан-Юниса в секторе Газа. В армии Израиля утверждают, что она достигла своей цели, уничтожив ХАМАС на этой территории.

Глава Минобороны Израиля назвал причину отвода большей части израильских войск из Хан-Юниса.

По словам Йоава Галанта, 98-я дивизия добилась достижений, которые не могут не впечатлять.

"Они ликвидировали террористов и уничтожили террористические объекты, включая склады, оружие, штабы, центры связи и многое другое. Их деятельность позволила ликвидировать ХАМАС как действующую военную единицу в этом районе"

– министр

Глава израильского оборонного ведомства подчеркнул, что ЦАХАЛ готовится к выполнению новых задач, в том числе в Рафахе.

Галант также заявил, что не сомневается: в итоге израильские военные добьются того, что ХАМАС утратит контроль над сектором и прекратит свое существование как военная структура, угрожающая гражданам Израиля.

Напомним, 98-я дивизия начала действовать в Хан-Юнисе 4 месяца назад. А ровно полгода назад боевики ХАМАС напали на юг Израиля, спровоцировав очередной виток палестино-израильского конфликта.