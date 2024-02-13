ЦАХАЛ почти полностью уходит из Газы – СМИ

Армия Израиля покинула южную часть сектора Газа, а точнее город Хан-Юнис, сообщают израильские СМИ. В ЦАХАЛ назвали и причины отвода большей части войск с этой территории, уточнив, что эти действия не связаны с давлением Вашингтона.

Практически все израильские военные выведены из южной части сектора Газа, о произошедшем сегодня ночью отводе войск пишут израильские СМИ.

По данным The Jerusalem Post, на этой территории сейчас находится лишь одна бригада ЦАХАЛ – "Нахаль". Ее задача теперь – поддерживать безопасность в коридоре между южной частью Израиля и побережьем сектора.

Радио Kan уточняет, что выведена была 98-я дивизия, которая на протяжении последних четырех месяцев вела военную операцию в Хан-Юнисе.

По его информации, возвращение военных в Израиль произошло не по причине давления или хотя бы требований от американского президента Джо Байдена. Дело в том, что военная активность в Хан-Юнисе более не требуется, а для ситуативных точечных рейдов хватит остающихся войск.

Напомним, очередной виток обострения палестино-израильского конфликта начался ровно полгода назад с нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля.