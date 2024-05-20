Объездная автодорога до границы Азербайджана достроена в Грузии

Объездная магистраль Бакурцихе–Цнори почти в 20 км наконец-то достроена в Грузии. Ее появление разгрузит густонаселенные села и города, через которые ранее шла дорога.

Строительство объездной автодороги Бакурцихе–Цнори, идущей от грузинской столицы к границе с Азербайджаном завершено. Ее протяженность составила почти 20 км. Церемония открытия состоялась накануне.

Обновленная дорога располагается в восточной части Грузии в районе Кахетии и составляет часть международной транспортной артерии Тбилиси–Бакурцихе–Лагодехи–Азербайджан. Ранее она шла через густонаселенный Цнори и несколько сел, теперь строительство новой магистрали разгрузит эти населенные пункты.

"Новая дорога значительно улучшит стандарты движения и безопасности, втрое сократит время перемещения и в 2,5 раза повысит пропускную способность транспорта"

- премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Автомагистраль включает в себя трассу из двух полос и 6 мостов. Ее строительство началось еще два года назад. Общая стоимость проекта составила более 87 млн долларов (7,4 млрд рублей). Финансированием занялось грузинское правительство совместно с Азиатским банком развития.