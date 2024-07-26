Глава КГД Армении доложил о готовности КПП с Турцией

Армения в кратчайшие сроки построила контрольно-пропускной пункт Маргара на границе с Турцией, он полностью готов к работе, сообщил сегодня глава Комитета по госдоходам страны Рустам Бадасян.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Маргара на границе Армении и Турции готов к работе, сообщил сегодня после заседания правительства страны председатель Комитета по госдоходам (КГД) Рустам Бадасян.

"Таможенный пункт так или иначе должен был быть построен и он построен. Была предварительная договоренность, в ее рамках мы работали, довели пункт до состояния готовности, и когда будет политическое решение, мы готовы начать обслуживать граждан"

- Рустам Бадасян

Планируется, что новый КПП на первых порах будет обслуживать граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, а в перспективе – граждан двух стран, передает NEWS.am.

Что касается работ, проводимых на таможне с турецкой стороны, то у КГД Армении пока нет информации об этом: Бадасян по этому поводу предположил, что турецкий пункт пропуска не нуждается в дополнительной работе.