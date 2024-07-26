Пораженную молнией линию Очамчира починили в Абхазии

Абхазские электрики завершили ремонтные работы, которые проводились после утренней аварии, когда в высоковольтную линию ударила молния. Скоро в западные районы Абхазии вернется свет.

Последствия энергетической аварии в Абхазии устранили к вечеру специалисты, передает Черноморэнерго.

Ремонтные работы велись на линии "Очамчира-220".

"Ремонт траверса и монтаж провода на опоре произведены"

– Черноморэнерго

В компании уточнили, что сообщили об успешном завершении ремонта в диспетчерскую, так что в скором времени будет подано напряжение.

Напомним, молния ударила в линию "Очамчира" сегодня примерно в 5 утра. Оборудование вышло из строя, частично лишив света Сухум и полностью – западные районы Абхазии. Кроме того, возникла задержка в движении поездов, в том числе "Ласточки" Сочи-Гагра.