Жилой дом вспыхнул в центре Краснодара

Пожар произошел в жилом доме в Краснодаре. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники. Возгорание в настоящее время локализовано.

В многоквартирном доме в центре Краснодара вспыхнул пожар, порядка 40 жильцов смогли сами выбраться наружу, пишет пресс-служба МЧС России.

Возгорание вспыхнуло на улице Чапаева, огонь охватил 300 кв м. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате пожара не обнаружено.

Отмечается, что в настоящее время огнеборцы локализовали возгорание. Всего на месте работают около 60 пожарных и 18 единиц техники.