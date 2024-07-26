Вестник Кавказа

Жилой дом вспыхнул в центре Краснодара

Жилой дом вспыхнул в центре Краснодара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар произошел в жилом доме в Краснодаре. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники. Возгорание в настоящее время локализовано.

В многоквартирном доме в центре Краснодара вспыхнул пожар, порядка 40 жильцов смогли сами выбраться наружу, пишет пресс-служба МЧС России.

Возгорание вспыхнуло на улице Чапаева, огонь охватил 300 кв м. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате пожара не обнаружено.

Отмечается, что в настоящее время огнеборцы локализовали возгорание. Всего на месте работают около 60 пожарных и 18 единиц техники.

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