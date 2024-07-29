Классы аграрной направленности появятся в Северной Осетии

В Северной Осетии появятся профильные аграрные классы. Цель – донести престижность работы в аграрном секторе республики и провести эффективную профориентацию, привлекая мотивированных учеников к работе в данной отрасли.

С началом нового учебного года в некоторых школах Северной Осетии будет запущен уникальный проект по внедрению классов аграрной направленности. Всего в эту программу будут вовлечены 11 учебных учреждений республики.

«11 базовых школ ГГАУ по развитию аграрного образования откроются в республике уже в сентябре этого года. Классы аграрной направленности появятся практически в каждом районе республики и охватят более 220 обучающихся»

– Минобрнауки республики

Сотрудничество школ с аграрными предприятиями и организациями позволит значительно увеличить количество учеников, имеющих доступ к познанию аграрной отрасли. Благодаря включению аграрной тематики в учебные планы, ребята смогут получить представление об особенностях сельскохозяйственного производства, трудности и преимущества работы в этой сфере.

В ведомстве также отметили, что развитие аграрной направленности в школах также способствует проведению эффективной профориентации.