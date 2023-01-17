Дорогу к "Долине нарзанов" отремонтировали в КБР

Трассу, ведущую к одной из самых известных достопримечательностей Кабардино-Балкарии – "Долине нарзанов" – привели в порядок. Здесь обустроены парковки, установлены новые знаки.

Дорогу к одной из самых любимых туристических локаций Кабардино-Балкарии – "Долине нарзанов" – обновили в КБР, рассказали в Минтрансе республики.

Ремонт проводился на отрезке дороги, которая ведет от федеральной трассы А-158 "Прохладный-Эльбрус" к достопримечательности. Его протяженность – 300 м.

"По количеству различных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников, расположенных в одном месте, экопарк "Долина Нарзанов" не имеет аналогов в мире"

– Минтранс КБР

В ходе ремонта было обновлено покрытие, размещены металлические барьеры и дорожные знаки. Для удобства автомобилистов на дороге сделана разметка. Кроме того, открыты площадки для парковки.