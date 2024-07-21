Вестник Кавказа

Список культурного наследия Ингушетии пополнился новым объектом

Список культурного наследия Ингушетии пополнился новым объектом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Древний архитектурный памятник обнаружили сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии. Предположительно оно служило загоном для скота.

В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике в Ингушетии обнаружили необычную находку во время стандартного обхода территории. Ей оказалось архитектурное сооружение неизвестного происхождения в трех или четырех км севернее башенного комплекса "Гули", расположенного на горе Гийрахье.

Древнее архитектурное сооружение представляет собой строение из двух ярусов, пристроенное к горе, с аркой и небольшими окошками. Сотрудники заповедника предполагают, что оно предназначалось для нахождения там овец или других животных. Благодаря естественной защите скал, сооружение осталось в сохранности и дошло до наших дней.

После всех необходимых проверок объект внесут в список культурного наследия Ингушетии.

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