Список культурного наследия Ингушетии пополнился новым объектом

Древний архитектурный памятник обнаружили сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии. Предположительно оно служило загоном для скота.

В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике в Ингушетии обнаружили необычную находку во время стандартного обхода территории. Ей оказалось архитектурное сооружение неизвестного происхождения в трех или четырех км севернее башенного комплекса "Гули", расположенного на горе Гийрахье.

Древнее архитектурное сооружение представляет собой строение из двух ярусов, пристроенное к горе, с аркой и небольшими окошками. Сотрудники заповедника предполагают, что оно предназначалось для нахождения там овец или других животных. Благодаря естественной защите скал, сооружение осталось в сохранности и дошло до наших дней.

После всех необходимых проверок объект внесут в список культурного наследия Ингушетии.