В Грузии вступил в силу закон о НПО

Грузинские неправительственные организации с сегодняшнего дня обязаны начать регистрацию, в которой должны будут указать свой источник финансирования, говорится в законе "О прозрачности иностранного влияния", вступившем в силу.

Сегодня в Грузии заработает специальный реестр, в котором будут обязаны зарегистрироваться неправительственные организации (НПО) и СМИ, финансируемые из-за рубежа – это один из главных пунктов закона "О прозрачности иностранного влияния", принятого парламентом Грузии в мае нынешнего года.

У всех таких организаций, более 20% финансирования которых поступает из-за границы, еще есть время до конца текущего 2024 года – а вот после 1 января 2025 года те из них, которые откажутся пройти регистрацию, ждет штраф в 25 тыс лари ($9,1 тыс), пояснил глава Минюста страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.

Если и после штрафа доходы такого НПО или СМИ не будут задекларированы, то за каждый месяц просрочки у них будет взиматься по 20 тыс лари (более $7,3 тыс).

Впрочем, регистрироваться НПО пока не торопятся: еще до принятия закона они заявили, что их не устраивает формулировка "организации, проводящие интересы иностранной силы", которая фигурирует в законе, отговаривают их от этого и сами зарубежные доноры.