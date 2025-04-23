Иран подготовился ко вторичным санкциям США

В Иране сообщили о принятии мер на случай наложения США вторичных санкций. Речь идет о санкциях в отношении покупателей иранской нефти.

Иран принял все необходимые меры на случай, если Соединенные Штаты решат ввести еще одни санкции в отношении покупателей иранской нефти. Такое заявление сделала официальный представитель правительства ИРИ.

"Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем, и все наши сценарии (действий в разных ситуациях – прим. ред.) полностью готовы"

– Фатеме Мохаджерани

Ранее в этом месяце президент США заявил, что покупателей нефти и нефтепродуктов у Исламской Республики ждут вторичные санкции. Дональд Трамп также подчеркнул, что Вашингтон не позволит им вести с ним бизнес.

Напомним, в конце апреля США внесли в санкционные списки шесть физлиц и шесть организаций в Иране и Китае. В ведомстве отметили, что эти физлица и юрлица причастны к поставкам компонентов для топлива для иранских баллистических ракет.

