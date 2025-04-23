Вестник Кавказа

Иран подготовился ко вторичным санкциям США

Иран подготовился ко вторичным санкциям США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране сообщили о принятии мер на случай наложения США вторичных санкций. Речь идет о санкциях в отношении покупателей иранской нефти.

Иран принял все необходимые меры на случай, если Соединенные Штаты решат ввести еще одни санкции в отношении покупателей иранской нефти. Такое заявление сделала официальный представитель правительства ИРИ. 

"Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем, и все наши сценарии (действий в разных ситуациях – прим. ред.) полностью готовы"

– Фатеме Мохаджерани

Ранее в этом месяце президент США заявил, что покупателей нефти и нефтепродуктов у Исламской Республики ждут вторичные санкции. Дональд Трамп также подчеркнул, что Вашингтон не позволит им вести с ним бизнес.

Напомним, в конце апреля США внесли в санкционные списки шесть физлиц и шесть организаций в Иране и Китае. В ведомстве отметили, что эти физлица и юрлица причастны к поставкам компонентов для топлива для иранских баллистических ракет.
 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая – СМИ

Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая – СМИ

Возможную дату четвертого раунда переговоров с Ираном озвучили в США

Возможную дату четвертого раунда переговоров с Ираном озвучили в США

Тегеран подтвердил настрой на переговоры по ядерной программе

Тегеран подтвердил настрой на переговоры по ядерной программе

МИД Ирана: у иранского народа есть право на мирный атом

МИД Ирана: у иранского народа есть право на мирный атом

Иран должен пустить инспекторов на все ядерные объекты - Госдеп США

Иран должен пустить инспекторов на все ядерные объекты - Госдеп США

Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана

Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана

Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Возможность ударов по ядерным объектам Ирана подтвердили США

Возможность ударов по ядерным объектам Ирана подтвердили США

Иран согласился на встречу с евротройкой

Иран согласился на встречу с евротройкой

Трамп &quot;почти уверен&quot; в возможности заключения сделки США и Ирана

Трамп "почти уверен" в возможности заключения сделки США и Ирана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы