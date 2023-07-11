Иран – новый центр притяжения туристов

Опубликовано: 22:49, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический поток в Иране в первом квартале этого года увеличился на 40%. Порядка 1,4 млн иностранных граждан, сообщил замглавы министерства культурного наследия и туризма ИРИ.

Иран с 21 марта текущего года увеличил в свою страну туристический поток на 40%, сообщил замглавы министерства туризма и культурного наследия Исламской Республики Али Асгар Шалбафан.

Он заявил, что с начала года по конец марта в Иране побывало порядка 1,4 млн иностранных граждан, что на 40% больше прошлогодних показателей.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, турпоток в Иран в прошлом году увеличился на 39%. При этом доходы составили $6,2 млрд.