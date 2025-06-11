Иран начал ракетный обстрел Израиля

Иран запустил сотни баллистических ракет в сторону Израиля, пишет иранское государственное информационное агентство IRNA.
Запуск ракет с территории Ирана зафиксировала и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), все системы ПВО страны задействованы для перехвата, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Задействованы системы для перехвата угроз. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления"
- пресс-служба ЦАХАЛ
Сейчас во всех крупных городах Израиля, в том числе Тель-Авиве и Иерусалиме, звучат сирены воздушной тревоги, небо над городами озаряют вспышки выстрелов систем ПВО, в столице страны слышны взрывы.
ЦАХАЛ объявил, что оборонительные системы работают над предотвращением угроз. Населению Израиля рекомендуется оставаться в безопасных местах до поручения дальнейших инструкций.
Израильские СМИ сообщают о взрывах в Тель-Авиве и окрестностях.
По информации иранских СМИ, ракеты были запущены из нескольких провинций страны.
Под удар иранских ракет попал Тель-Авив. Над городом поднимается дым после ракетного удара, сообщает The Times of Israel. По данным Армии обороны Израиля, Иран запустил по Израилю десятки баллистических ракет. СМИ сообщают о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля.