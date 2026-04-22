Иран начал получать плату за проход судов через Ормуз

Вице-спикер меджлиса Ирана заявил о первом поступлении доходов от сборов за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, средства уже зачислены на счёт Центрального банка страны.

В Иране заявили о получении первых доходов от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Данную информацию со ссылкой на вице-спикера парламента Хамидрезу Хаджи Бабаи распространило агентство Fars.

Согласно официальным данным, вся вырученная сумма уже была перечислена на счета центрального банка Ирана.

"Первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка"

- Хаджи Бабаи

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов

В ответ на действия США командование КСИР объявило о закрытии Ормузского пролива до полного снятия американских ограничений. Представители иранской стороны призвали транспортные компании прислушиваться исключительно к инструкциям Тегерана.

Ранее также сообщалось, что власти Ирана приступили к разработке законопроекта, регулирующего судоходство в Ормузском проливе. Документ предусматривает взимание пошлин за проход судов в иранских риалах, а также запрет на транзит для американских и израильских кораблей, равно как и для судов государств, поддерживающих санкционную политику против Исламской Республики.