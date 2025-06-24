Иран готов выработать концепцию коллективной безопасности со странами Ближнего Востока

Президент Ирана сообщил, что республика готова работать на концепцией коллективной безопасности со странами ближневосточного региона. Он отметил, что прежде регион не оказывают такой поддержки Ирану.

Тегеран открыт к работе над созданием концепции коллективной безопасности совместно со странами Ближнего Востока, рассказал иранский президент Масуд Пезешкиан, передает телеканал Al Jazeera.

"Мы полностью готовы к выработке концепции коллективной безопасности совместно с нашими арабскими соседями и другими странами региона"

– Масуд Пезешкиан

По словам президента Ирана, страны региона никогда прежде не занимали такой позиции в поддержку Тегерана, как в ходе этого конфликта.