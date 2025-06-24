Вестник Кавказа

Иран готов выработать концепцию коллективной безопасности со странами Ближнего Востока

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Ирана сообщил, что республика готова работать на концепцией коллективной безопасности со странами ближневосточного региона. Он отметил, что прежде регион не оказывают такой поддержки Ирану.

Тегеран открыт к работе над созданием концепции коллективной безопасности совместно со странами Ближнего Востока, рассказал иранский президент Масуд Пезешкиан, передает телеканал Al Jazeera.

"Мы полностью готовы к выработке концепции коллективной безопасности совместно с нашими арабскими соседями и другими странами региона"

– Масуд Пезешкиан

По словам президента Ирана, страны региона никогда прежде не занимали такой позиции в поддержку Тегерана, как в ходе этого конфликта.

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