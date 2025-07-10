Иран ответит Израилю в случае повторной атаки - Пезешкиан

Президент Ирана предупредил, что новые удары по территории страны со стороны Израиля не останутся без ответа. В Тегеране не ждут, что заключенное прекращение огня будет действовать постоянно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна готова ответить на атака Израиля, если они повторятся, передает телеканалу Al Jazeera.

"Мы готовы к любому военному шагу со стороны Израиля, и наши силы могут вновь нанести удары по его территории"

– Пезешкиан

Иранский президент отметил, что Тегеран не стремится к войне, но и не рассчитывает, что прекращение огня между Ираном и Израилем окажется постоянным.