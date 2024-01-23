Вестник Кавказа

Иран готов полностью выкупить акции ПАО "Астраханский порт"

Грузовой кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская компания Nasim Bahr Kish готова выкупить полный пакет акций Астраханского порта, "Мир Бизнес Банк", учрежденный иранским Bank Melli, уже предоставил ей банковскую гарантию.

Астраханский порт вскоре может стать иранским – выкупить полный пакет акций морской гавани намерена иранская компания Nasim Bahr Kish, пишет газета "Комерсантъ".

"Иранская Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО "Астраханский порт", направила обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров"

- "Комерсантъ"

В планах руководства компании выкуп 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций, при этом сумма выплат не будет огромной – при стоимости в 37,8 тыс рублей за акцию компании придется заплатить примерно 437,5 млн рублей, и иранский "Мир Бизнес Банк", дочернее предприятие Bank Melli, уже предоставил ей необходимую банковскую гарантию, говорится в предложении.

Напомним, вторым крупным акционером ПАО "Астраханский порт" является государство – его доля составляет 25,5%, говорится в документах компании.

Сейчас государственным пакетом акций морской гавани владеет российская корпорация "Ростех".

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