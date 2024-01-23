Иран готов полностью выкупить акции ПАО "Астраханский порт"

Астраханский порт вскоре может стать иранским – выкупить полный пакет акций морской гавани намерена иранская компания Nasim Bahr Kish, пишет газета "Комерсантъ".
"Иранская Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО "Астраханский порт", направила обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров"
- "Комерсантъ"
В планах руководства компании выкуп 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций, при этом сумма выплат не будет огромной – при стоимости в 37,8 тыс рублей за акцию компании придется заплатить примерно 437,5 млн рублей, и иранский "Мир Бизнес Банк", дочернее предприятие Bank Melli, уже предоставил ей необходимую банковскую гарантию, говорится в предложении.
Напомним, вторым крупным акционером ПАО "Астраханский порт" является государство – его доля составляет 25,5%, говорится в документах компании.
Сейчас государственным пакетом акций морской гавани владеет российская корпорация "Ростех".