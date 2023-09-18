Астрахань бьет рекорды по морскому грузообороту

Астраханский морской порт увеличил объемы поставок грузов в прошлом году в полтора раза. Это стало рекордом за последнее десятилетие.

Морпорт Астрахани масштабно нарастил грузооборот в прошлом году. За прошедший год объем поставок грузов увеличился в полтора раза. Глава региона Игорь Бабушкин рассказал, что это рекордные цифры за последнее десятилетие.

"Грузооборот астраханских портов в 2023 году вырос на 46% по отношению к предыдущему году. Он составил 4,3 млн тонн - рекордный показатель за последние десять лет. И это лишь начало"

- Игорь Бабушкин

Губернатор рассказал, что больше всего Астрахань торгует сейчас с Азербайджаном, Турцией и Индией. Таким образом, торговое партнерство России усилилось в направлении востока и юга.

В рамках международного транспортного коридора "Север –Юг" Астраханская область планирует улучшить транспортную и логистическую инфраструктуры.

В этом году власти региона планируют запустить крупный хаб для контейнеров, который будет включать в себя терминалы для обработки зерновых культур и растительного масла. С открытием нового хаба мощность порта возрастет на 3,3 млн тонн в год.

"Также благоприятно на судоходстве сказались дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина увеличена проходная осадка канала до 4,5 м. Теперь перед нами стоит цель обеспечить двухстороннее движение на всей его протяженности"

- Игорь Бабушкин