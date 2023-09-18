РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Астрахань завершает модернизацию Волго-Каспийского судоходного канала

Астрахань завершает модернизацию Волго-Каспийского судоходного канала
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Астраханская область модернизирует Волго-Каспийский судоходный канал для развития МТК "Север-Юг", грузы по которому уже идут в страны Каспийского региона, а в перспективе будут отправляться в страны Африки.

В скором времени Волго-Каспийский судоходный канал (ВКМСК) сможет принимать суда, осадка которых составляет не менее 4,5 метра – это станет возможным после завершения его модернизации, сообщил сегодня на открытии VIII Каспийского медиафорума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Мультимодальный транспортный коридор "Север-Юг" - стратегический проект для развития России. Президент РФ Владимир Путин поставил серьезные задачи перед Астраханской областью, которая должна стать важнейшим мультимодальным узлом транспортного коридора "Север-Юг". Мы активно работаем над этим. Высокими темпами ведем модернизацию Волго-Каспийского судоходного канала. В ближайшее время по каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра"

- Игорь Бабушкин

Уже сейчас по коридору "Север-Юг" через Астраханскую область из России и Беларуси идут грузы в Иран, Ирак, Индию, ОАЭ и другие страны, в перспективе они будут отправляться и в Африку, добавил Бабушкин, передает "Интерфакс".

Каспий продолжает стремительно мелеть

Каспий продолжает стремительно мелеть

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1155 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version