Астрахань завершает модернизацию Волго-Каспийского судоходного канала

Опубликовано: 20:53, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Астраханская область модернизирует Волго-Каспийский судоходный канал для развития МТК "Север-Юг", грузы по которому уже идут в страны Каспийского региона, а в перспективе будут отправляться в страны Африки.

В скором времени Волго-Каспийский судоходный канал (ВКМСК) сможет принимать суда, осадка которых составляет не менее 4,5 метра – это станет возможным после завершения его модернизации, сообщил сегодня на открытии VIII Каспийского медиафорума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Мультимодальный транспортный коридор "Север-Юг" - стратегический проект для развития России. Президент РФ Владимир Путин поставил серьезные задачи перед Астраханской областью, которая должна стать важнейшим мультимодальным узлом транспортного коридора "Север-Юг". Мы активно работаем над этим. Высокими темпами ведем модернизацию Волго-Каспийского судоходного канала. В ближайшее время по каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра"

- Игорь Бабушкин

Уже сейчас по коридору "Север-Юг" через Астраханскую область из России и Беларуси идут грузы в Иран, Ирак, Индию, ОАЭ и другие страны, в перспективе они будут отправляться и в Африку, добавил Бабушкин, передает "Интерфакс".