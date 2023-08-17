Каспий продолжает стремительно мелеть

Опубликовано: 12:49, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации губернатора Астраханской области

Глубина Волго-Каспийского канала в Астраханской области снизилась на 80 сантиметров, и причина этого – не прекращающееся обмеление Каспийского моря, которое вызывает тревогу не только экологов, но и коммунальные службы.

Ситуация с непрекращающимся снижением уровня Каспийского моря стала главной темой совещания, которое провели в Астрахани, сообщили в областной службе природопользования и охраны окружающей среды.

Уровень воды в Каспийском море снизился уже почти на 29 метров, что не может не беспокоить в первую очередь экологов. Ведь пересыхают и водные артерии, снабжающие самое большое в мире озеро, а это сказывается на запасе рыбных ресурсов в дельте Волги, и не только. Бьют тревогу и коммунальные службы: снабжать водой населенные пункты области становится все труднее, передает "АиФ Астрахань".

Ситуация создает большие проблемы и для судоходства: годом ранее со дна Волго-Каспийского морского судоходного канала подняли 5 млн кубометров грунта и ила, в нынешнем году дноуглубительные работы активизируют – будет выкопано уже 9,5 млн кубометров на участке 130-180 км канала. Также на нем будут построены защитные сооружения от заиливания и обмеления.

До конца следующего 2024 года власти области планируют расчистить 190 км рек, и это не только Волга, но и реки Прямая и Кривая Болда, Старая Волга, Кизань, Царев, говорится в сообщении службы.