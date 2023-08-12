Страны региона отмечают День Каспия

Опубликовано: 18:15, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня у всех стран каспийского региона – большой праздник: все они – Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан – отмечают Международный День Каспийского моря – крупнейшего в мире водоема, ставшего для них морем сотрудничества.

Конечно, все знают, что Каспий – это не море, а просто очень большое озеро – оно не соединяется ни с одним морем, а его площадь составляет свыше 370 тысяч квадратных километров, расположено оно на южной границе Азии и Европы но благодаря соленой воде его чаще называют морем.

Феномен Каспия в том, что этот внутренний водоем океанического происхождения. Это настоящий природный реликт, который, благодаря своей обособленности, сохранил богатейший мир флоры и фауны: более 500 видов растений и 850 видов животных, в том числе краснокнижных.

Дата празднования Дня Каспия принята неслучайно: именно 12 августа 2006 года вступила в силу рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря, которую подписали в Тегеране 4 ноября 2003 года представителями пяти прикаспийских стран: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, а решение о праздновании Дня Каспия было принято всеми прикаспийскими странами на Первой конференции Тегеранской конвенции в мае 2007 года, прошла она в столице Азербайджана.

Каспий не зря называют морем сотрудничества: проходящий через Каспийский регион международный транспортный коридор "Север-Юг" имеет огромный позитивный потенциал, для всей системы международной логистики и торговли.

Тематика Каспийского региона регулярно обсуждается президентами и главами правительств пяти прибрежных государств. Серьезный импульс пятистороннему взаимодействию придали дискуссии в ходе Шестого каспийского саммита, состоявшегося в июне 2022 г. в Ашхабаде и 2-го Каспийского экономического форума в октябре 2022 г. в Москве.

"Российская сторона настроена на самое активное развитие и углубление прикаспийского сотрудничества. Оно становится тем более значимым в меняющихся современных реалиях, когда в прошлое уходит модель однополярного мира, все более решительно о себе заявляют новые центры силы, а на первый план выходят региональные процессы. Консолидированные усилия "пятерки" по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития Каспийского региона – важный фактор позитивного влияния на процессы, происходящие в Евразии и в мире в целом"

- МИД России

Это не только кладезь ископаемых, флоры и фауны, но у моря достаточно проблем, которые требуют решения: это воздействие человека на морскую среду, охрана и воспроизводство его биологических ресурсов, и, конечно, совместные решения окружающих стран о бережном использовании его ресурсов.

В 2014 году было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, о котором договорились президенты пяти стран на Третьем каспийском саммите 18 ноября 2010 года в Баку.

На протяжении многих лет благодаря работе Комиссии на Каспии действует мораторий на коммерческий вылов осетровых и осуществляются работы по пополнению запасов этих ценных видов рыб. Ежегодно страны продлевают запрет на промысел.

Помимо осетровых, Каспий - зона обитания для многих уникальных видов животных: каспийского тюленя, каспийской миноги, русского осетра, белуги, севрюги, стерляди, черноспинки, волжской сельди, каспийской кильки и других. Также оно - важный участок миграции птиц, летящих из мест гнездования в Западной Сибири, Казахстане и европейской части России на зимовки в Северную Африку, Переднюю и Среднюю Азию, Средиземноморье, Западную Индию.

Еще одна большая проблема моря, решить которую ученые пока не могут – значительные колебания уровня воды: он снижается с 2006 года и в 2022 году достиг критической отметки. Это уже привело к переформированию берегов и опустыниванию прибрежных территорий Каспийского моря.