Грузы по Каспию будут ходить по расписанию

Опубликовано: 19:56, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каспийское море в скором времени станет зоной линейного судоходства – это означает, что морская логистика на нем будет строиться на регулярных грузовых морских перевозках, а доставка грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг" будет вестись по расписанию.

Астраханская особая экономическая зона (ОЭЗ) "Лотос" прорабатывает с логистическими компаниями создание линейного судоходства на Каспии, сообщает министерство внешних связей Астраханской области.

Как определили участники "круглого стола", посвященного развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", линейное, а значит, регулярное судоходство должно упорядочить доставку грузов по расписанию, причем первые регулярные контейнерные перевозки заработают уже концу 2023 года, рассказал генеральный директор ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин, передает "Интерфакс".

Сейчас в Астраханской области ведется обустройство портовой особой зоны, которая в скором будущем станет крупным транспортным узлом на маршруте коридора: его грузопоток значительно вырастет после ввода контейнерного терминала.

"Мы ведем переговоры с иранскими коллегами о возможности создания на территории портов в ОЭЗ наших стран стандартных транспортно-логистических центров с одинаковым пакетом предоставляемых услуг (холодильники для обеспечения перевозок замороженной продукции, склады для обработки контейнеров, ремонтная база и другие), которые позволят грузоотправителям быть спокойными за свои грузы. Также будем подключать к переговорам по этому вопросу индийскую сторону"

- Сергей Милушкин

Напомним, в арсенале образованной почти 10 лет назад ОЭЗ "Лотос" две площадки – первая из них расположена в Наримановском районе, в 40 км от Астрахани. Вторая была объединена в кластер с портовой ОЭЗ в районе порта Оля в 100 км от Астрахани в дельте Волги. Сейчас это самый крупный российский порт на Каспии.