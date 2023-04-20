Иран построит завод в Астрахани для развития коридора Север-Юг

Опубликовано: 20:17, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Портовый мукомольный завод в Астраханской области намерена построить иранская компания, участвующая в развитии коридора "Север-Юг". Завод по переработке муки появится в особой экономической зоне.

Мукомольный завод планируется возвести под Астраханью в портовой зоне на Каспии. В проекте примет участие иранская компания, участвующая в развитии транспортного коридора "Север-Юг".

Завод будет строиться совместно с портово-логистической компанией "Каспий".

"Иранская компания Golden Line Shipping Co специализируется на судоходстве и логистике, имеет большой опыт и ресурсы для участия в различных проектах, направленных на развитие МТК "Север - Юг". Стороны закрепили сотрудничество в части совместной реализации инвестиционных проектов на территории ПОЭЗ. Так, речь идет о детальной проработке строительства мукомольного завода совместно с ООО "ПЛК "Каспий",

– информирует пресс-служба ПОЭЗ.

Ранее сообщалось, что МТК "Север-Юг" будет достроен в 2025 году. Этот коридор свяжет российский Санкт-Петербург с индийским Мумбаи. Центральная ветка МТК пролегает через порты Каспийского моря, в том числе Астрахань, территорию Иран и Оманский залив. Россия и Иран заинтересованы в скорейшем полноценном запуске маршрута.