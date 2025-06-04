Иран готов к соглашению после полного снятия санкций

В Иране назвали условия для достижения соглашения с США – Тегеран докажет мирный характер своей ядерной программы после полной отмены санкционного режима и обеспечения его экономических интересов.

Если президент США на самом деле желает достичь соглашения, ему следует пересмотреть курс своей страны, заявил сегодня на открытом заседании парламента страны председатель Меджлиса исламского совета Мохаммад Багер Галибаф.

Также Галибаф обозначил позицию ИРИ по ядерному вопросу, отметив: Иран готов принять меры, доказывающие мирный характер его ядерной программы, но - при условии полной отмены санкционного режима и обеспечения экономических интересов страны, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"В предложенном США проекте не содержится даже упоминания о снятии санкций, что наглядно демонстрирует противоречивый и неискренний характер подхода Вашингтона к непрямым ядерным переговорам"

- Мохаммад Багер Галибаф

В заключение председатель Меджлиса Ирана подчеркнул, что Тегеран должен решить свои внутренние экономические проблемы, опираясь на внутренние возможности, тем самым вынудив США согласиться на взаимовыгодную сделку, которая включает в себя реальное смягчение санкций.