Ираклий Кобахидзе: Тбилиси не отменит законы по требованию ЕС

Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не боится ультиматумов Евросоюза, который грозится пересмотреть безвизовый режим.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался о позиции Еврокомиссии, которая призывает Тбилиси пересмотреть политику в контексте возможной отмены безвизового режима с ЕС.

"Власти Грузии не отменят законы, мешающие революциям в стране, как того требует Еврокомиссия, угрожая приостановить безвизовый режим Тбилиси с Евросоюзом"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, Брюссель не должен действовать в духе "советской Москвы", каждая претензия должна быть аргументирована, важно обойтись без "пустых ультиматумов".

Глава правительства подчеркнул, что стране важны законы, которые защищают семейные ценности, а также позволяют контролировать финансирование организаций, действующих в интересах иностранных государств.

Кобахидзе также прокомментировал претензии по поводу заключенных. По словам премьера, уголовное преследование по каждому делу обоснованно и доказано фактами совершенных преступлений.

"Пожалуйста, пусть приведут правовые аргументы, если у них есть какие-либо юридические вопросы по этим делам. Конечно же, таких вопросов нет. Следовательно, мы имеем дело с пустыми политическими ультиматумами, что очень печально"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, что ранее Еврокомиссия направила главе грузинского МИД Маке Бочоришвили письмо с рекомендациями отменить ряд законов, которые не устраивают Брюссель. В заявлении указывается, что реакция Тбилиси будет указана в докладе по Механизму приостановления визового режима.

Будет ли ЕС отменять безвиз для Грузии?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил вероятность отмены безвизового режима для грузинских граждан немногим выше 50%, пояснив, что Брюссель стремится усиливать давление на Тбилиси любыми способами.

"Отменят безвизовый режим ЕС для граждан Грузии или нет – станет известно в начале сентября. Пока вероятность этого события – около 60%. Сейчас даже при наличии такого желания грузинские законодатели не могут отменить никакие законы, так как парламент находится на каникулах до 3 сентября. Однако можно быть уверенными, что и в сентябре депутаты этого делать не станут. Ираклий Кобахидзе тут абсолютно прав", - прежде всего сказал он.

"Угроза отмены безвиза – это наглядный пример того, как Евросоюз занимается политическим давлением на грузинский народ и его правительство. Пока это только первоначальная версия угрозы отмены безвизового режима, в дальнейшем возможны ее корректировки, например, такая санкция может быть применена не против всего грузинского народа, а только против руководителей Грузии. Но вероятность, что все-таки отменят безвиз, я оцениваю в 60%", - отметил Васо Капанадзе.

Как отмена безвиза повлияет на Грузию?

Политолог подчеркнул, что даже полная отмена безвизового режима ЕС незначительно повлияет на население Грузии. "Определенная часть сотрудников неправительственных организаций, журналистов и политологов получали визы бесплатно и без особых проблем. Широкие массы общественности, конечно, будут недовольны, в первую очередь молодежь, студенты, которые стремятся во что бы то ни стало воплотить свою мечту о получении образования и работе на Западе. В остальном особого влияния на жизнь в Грузии не будет", - сообщил он.

"Тем не менее, можно ожидать, что студенты и та часть общественности, что идейно полностью ориентирована на Запад, в случае отмены безвизового режима Евросоюза выйдут на митинги в Тбилиси во второй половине сентября (15 сентября начнется учебный год). Понятно, что это нацелено на муниципальные выборы, назначенные на 4 октября. Видимо, цель западных политиков, главы европейской дипломатии Каи Каллас и других, состоит в том, чтобы накалить ситуацию в Грузии перед муниципальными выборами", - заключил Васо Капанадзе.