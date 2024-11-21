Кобахидзе продлил госохрану председателю ЦИК Грузии

Согласно распоряжению премьер-министра Грузии, главе ЦИК была продлена госохрана до 2026 года. Он получил ее перед парламентскими выборами в 2024 году.

Председателю ЦИК Грузии Георгию Каландаришвили продлили госохрану до 1 января 2026 года, согласно распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Георгию Каландаришвили была предоставлена охрана перед парламентскими выборами в октябре 2024 года по постановлению правительства.

В нем подчеркивается, что охрана главе ЦИК будет обеспечиваться "до тех пор, пока в этом есть необходимость".

Напомним, что муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября 2025 года. На данный момент свое участие в них подтвердили в правящей "Грузинской мечте" и двух оппозиционных партиях "За Грузию" и "Сильная Грузия".