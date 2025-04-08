В Тбилиси сообщили о вмешательстве ЕС в предстоящие выборы

Муниципальные выборы в Грузии состоятся 4 октября, Брюссель уже начал вмешиваться в процесс и хочет сорвать выборы, заявил Папуашвили после резолюции Европарламента.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал резолюцию Европарламента первым вмешательством Европы в предстоящие выборы в местные органы власти.
"Вчера Европарламент принял резолюцию, призывающую радикальную оппозицию не участвовать в местных выборах, при участии комиссара Марты Кос <…> Отметим позицию еврокомиссара по резолюции как первое вмешательство Брюсселя в грузинские выборы, на этот раз с целью их срыва"
– Папуашвили
Муниципальные выборы в Грузии в 2025 году состоятся через 12 недель - они назначены на 4 октября. Попытки сорвать выборы равносильны намерениям лишить граждан Грузии права голоса, подчеркнул спикер грузинского парламента.