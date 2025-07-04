Резолюция Европарламента оторвана от реальности – глава МИД Грузии

Тбилиси осудил новую резолюцию Европарламента, в которой содержатся требования о новых парламентских выборах в Грузии и освобождении Михаила Саакашвили.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили назвала очередную критическую резолюцию Европарламента "оторванной от реальности".

"В целом документ, который полностью оторван от реальности, от реальности в Грузии, и называется документом о Грузии, очень сложно оценить. Однако, с другой стороны, возникает ощущение, что создали некий параллельный мир"

– Мака Бочоришвили

Не менее критически отозвался и премьер страны Ираклий Кобахидзе, который заявил, что евродепутаты пытаются шантажировать грузинский народ. Европейские власти, по словам премьера, также несут ответственность за политические ошибки эпохи Михаила Саакашвили и "Нацдвижения".

Отметим, что в новой резолюции Европарламент не признает правительство страны, а также требует освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Власти ЕС также настаивают на проведении новых выборов в парламент и признания от Тбилиси полномочий Саломе Зурабишвили.