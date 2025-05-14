В МИД Грузии высказались о возможной приостановке безвиза с ЕС

Глава МИД Грузии назвала шантажом возможную приостановку Евросоюзом безвизового режима для граждан страны. Она отметила, что на Западе используют жесткие меры, но при этом критикуют политику Грузии.

Западные страны критикуют политику Грузию, но сами используют более жесткие меры, а также готовы идти на шантаж, рассказала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, передает телеканал Imedi.

Глава грузинского МИД отметила, что Европа часто подает ситуацию так, будто власти Грузии делают что-то, чего не делается на Западе.

"В это время можно обнаружить, что в этих странах существуют более суровые законы, что конкретная страна использует более жесткие методы для защиты своих интересов, и критика в адрес Грузии становится еще более непонятной"

– Бочоришвили

Также она прокомментировала возможную приостановку безвиза с Евросоюзом для граждан Грузии. По мнению министра, Европа занимается шантажом.

"В последнее время мы также видим, что они уже не чураются шантажа граждан. Одной из возможностей наказания граждан Грузии называется приостановка безвизового режима"

– Бочоришвили

Ранее в правительстве Грузии отмечали, что приостановка безвиза для грузинских дипломатов странами ЕС является нарушением международного права.