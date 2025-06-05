В Грузии обвинили ЕС в нарушении международного права

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказался по поводу решения Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.
"В соглашении прописано все, включая обстоятельства, при которых его действие может быть приостановлено. Ни один из этих пунктов не был нарушен. Нет никаких правовых оснований для того, чтобы какая-либо страна приостановила действие соглашения. Европейский союз нарушает международное право"
– Папуашвили
В Евросоюзе десять стран ввели приостановку безвиза для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии, среди них Франция, Бельгия, Италия, Эстония, Латвия, Литва и другие. Также о планах приостановить действующий безвиз для держателей диппаспортов объявили в Швеции, приостановке начнет действовать с августа 2025 году.