Вестник Кавказа

В Грузии обвинили ЕС в нарушении международного права

Флаг евросоюза на протестующем в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Приостановка безвиза для грузинских дипломатов странами Евросоюза - нарушение международного права, заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что для такого решения ЕК нет правовых оснований.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказался по поводу решения Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

"В соглашении прописано все, включая обстоятельства, при которых его действие может быть приостановлено. Ни один из этих пунктов не был нарушен. Нет никаких правовых оснований для того, чтобы какая-либо страна приостановила действие соглашения. Европейский союз нарушает международное право"

– Папуашвили

В Евросоюзе десять стран ввели приостановку безвиза для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии, среди них Франция, Бельгия, Италия, Эстония, Латвия, Литва и другие. Также о планах приостановить действующий безвиз для держателей диппаспортов объявили в Швеции, приостановке начнет действовать с августа 2025 году.

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