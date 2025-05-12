Инфляция в Грузии устремилась к 3,8%

В 2025 году инфляция в Грузии окажется выше целевого показателя, сообщает Нацбанк страны. Ожидается, что инфляция будет на уровне 3,8% по итогу года.

В Грузии в этом году инфляция превысит целевой показатель почти на 1 п.п., следует из сообщения Нацбанка страны.

Целевой показатель по инфляции в Грузии составляет 3%, а ожидаемый уровень инфляции - 3,8%. Регулятор отмечает, что умеренный рост инфляции выше цели связан в основном с ростом цен на продовольствие. Также влияние оказывают геополитические факторы.

"На фоне глобальной геополитической напряженности экономическая неопределенность высока. Соответственно, риски, влияющие на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения, по-прежнему значительны"

– Нацбанк Грузии

Согласно данным регулятора, годовая инфляция по данным июня 2025 года к июню 2024 года находится на уровне 4%, месяцем ранее - на уровне 3,5%.