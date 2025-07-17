Ильхам Алиев: мы никогда не пытались конкурировать с Россией в экспорте газа в ЕС

Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, рассказал о текущем состоянии и перспективах газового экспорта Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика никогда не пыталась конкурировать с Россией в сфере экспорта газа. Азербайджан также не рассматривался в качестве "замены".

"Что касается отношений России и Европейского союза в области природного газа, мы никогда не рассматривали этот фактор как нечто, что нам следует принимать во внимание. Мы никогда не пытались конкурировать с Россией, даже когда Россия поставляла в Европу более 150 млрд кубометров газа, и мы никогда не предлагали свои услуги в качестве замены"

– Ильхам Алиев

По словам Ильхама Алиева, поставки газа в Европу нацелены исключительно на бизнес и являются коммерческим проектом. Азербайджанский лидер отметил, что вопрос газовых поставок никогда не политизировался, Баку всегда соблюдает коммерческие обязательства.

"Что касается нашего сотрудничества с Европейским Союзом, как вы знаете, в 2021 году мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. С тех пор мы увеличили поставки газа в Европу с 8 млрд до 13 млрд кубометров. Сегодня мы поставляем газ в 12 стран. Десять из них – европейские страны, в том числе восемь – члены Европейского Союза"

– Ильхам Алиев

Лидер Азербайджана заявил, что республика входит в число важнейших поставщиков газа по трубопроводам в мире. Согласно словам Ильхама Алиева, страна к 2030 году намерена экспортировать около 33 млрд кубометров газа, нарастив поставки на 8 млрд кубометров, что потребует существенного расширения сети трубопроводов.