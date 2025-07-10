Ильхам Алиев: отношения Баку и Пекина очень прочные

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в рамках III Шушинского Глобального медиафорума о нынешнем уровне и перспективах взаимодействия с Китаем. Глава государства подчеркнул, что связи Баку и Пекина продолжают активном образом развиваться.

Между Азербайджаном и Китаем сложились очень прочные отношения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая в ходе III Шушинского Глобального медиафорума, который проходит сейчас в Ханкенди, на вопрос журналистки из КНР Чжун Чжун.

Она спросила у главы государства, как он оценивает текущий уровень азербайджано-китайского сотрудничества и какие существует перспективы для его дальнейшего развития, а также поинтересовалась, в каких областях компании из Китая могли принять участие в восстановлении Карабаха.

Отвечая на вопросы журналистки, президент АР в первую очередь акцентировал внимание на том, что он очень высоко ценит сегодняшний уровень взаимодействия между Баку и Пекином.

"За последнее время я неоднократно имел возможность встречаться с Председателем господином Си Цзиньпином. И в этом году во время моего государственного визита, и в прошлом году – на полях международного саммита мы встречались и также приняли и подписали два важнейших документа. В прошлом году это была Декларация о стратегическом партнерстве, в этом году – о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. То есть это одна из высших форм межгосударственных отношений, и нам очень приятно, что мы вышли на такой уровень взаимного доверия с Китайской Народной Республикой"

– Ильхам Алиев

Он также отметил, что буквально несколько дней назад полностью был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, которые хотят посетить Китай по общегражданским паспортам.

"А мы, в свою очередь, отменили визовый режим для китайских граждан год тому назад. Я думаю, что это будет способствовать тому, что контакты между нашими людьми, студентами и бизнесменами будут более интенсивными. Мы всегда поддерживали и поддерживаем территориальную целостность, суверенитет друг друга. Азербайджан всегда открыто заявлял, что поддерживает позицию Китайской Народной Республики по Тайваню и по другим вопросам. Наша позиция – политика единого Китая – хорошо известна и китайскому руководству, и китайскому народу"

– азербайджанский лидер

Кроме того, он сообщил о больших планах по наращиванию объемов торговли между странами.

"В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на Запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов. Я думаю, в ближайшее время это будет увеличено в разы. Мы с самого начала поддержали инициативу Председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" и со своей стороны на нашей территории подготовили соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру"

– президент АР

Он подчеркнул, что компании из КНР сегодня активным образом участвуют в качестве подрядчиков в реализации проектов солнечных электростанций, добавив, что с недавнего времени стороны начали сотрудничать в деле производств зеленой энергии.

"Солнечные панели, которые закупают компании-инвесторы, являются китайского производства. И с недавнего времени мы также начали сотрудничать с китайскими компаниями в деле производства зеленой энергии – энергии солнца и ветра. Соответствующие соглашения уже подписаны, и думаю, что это будет также хорошим дополнением к нашему взаимовыгодному сотрудничеству. То есть отношения очень прочные. Ведется очень активный политический диалог как на уровне глав государства, так и на уровне министров. С различными регионами Китая у нас также налажены очень тесные взаимодействия. У нас уже функционирует несколько торговых домов Азербайджана в Китае. Так что в этом направлении мы видим огромную перспективу"

– глава азербайджанского государства

Говоря о транспортно-логистических проектах, он напомнил, что новые железнодорожные артерии, в том числе финансируемые Китаем в регионе Центральной Азии, будут способствовать увеличению грузопотока через Каспий на Азербайджан, а дальше уже по международным маршрутам.