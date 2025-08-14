ХАМАС вернет половину израильских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово отпустить на свободу половину заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа.

Организация ХАМАС согласна передать Израилю половину остающихся в Газе израильских заложников, сообщает телеканал Аль-Кахира аль-Ихбария.

Сделать это движение готово при условии освобождения Израилем ряда палестинских заключенных. Этот обмен планируется провести в рамках 60-дневного прекращения огня.

Источники телеканала уточняют, что предложение посредников (Египта и Катара), согласием на которое ответил ХАМАС, предполагает и отход израильских военных из Газы, после чего станет возможен свободный ввоз на территорию сектора гуманитарной помощи.

Еще один пункт соглашения заключается в том, что с первого дня вступления в силу режима прекращения огня стороны, то есть Израиль и ХАМАС, должны будут приступить к переговорам о постоянном перемирии и всеобъемлющем соглашении.