ХАМАС передал Красному Кресту тело израильского заложника

В ЦАХАЛ подтвердили передачу тела израильского заложника сотрудникам МККК. Ранее оно было найдено радикалами под завалами в Секторе Газа.

Радикальная группировка ХАМАС передала Международному комитету Красного Креста тело израильского заложника. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ

Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) сообщили, что достали из-под завалов в Секторе Газа тело одного из погибших израильских заложников. После этого они собирались передать его Израилю.

В ЦАХАЛ поведали 17 октября, что сотрудники МККК отправились в южную часть Сектора Газа, чтобы забрать тело.

"Согласно информации, полученной от Красного Креста, гроб с телом скончавшегося заложника поступил в его распоряжение, и его везут к израильским военным в Секторе Газа"

– пресс-служба ЦАХАЛ