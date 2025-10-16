Вестник Кавказа

ХАМАС не хочет складывать оружие на время переходного периода – СМИ

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В ХАМАС подтвердили, что отказываются сложить оружие во время переходного периода. В группировке отметили, что им важно сохранять контроль над безопасностью в Секторе Газа.

Радикальная группировка ХАМАС намерена сохранять контроль над безопасностью в секторе Газа в течение переходного периода. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ХАМАС.

Он подчеркнул, что они не могут взять на себя обязательство по разоружению.

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Мохаммед Наззал отметил, что группировка готова к прекращению огня на срок до пяти лет для восстановления разрушенного Сектора Газа.

Он также добавил, что гарантии дальнейших действий будут зависеть от того, предоставят ли им надежду на обретение палестинской государственности.

Напомним, в понедельник Соединенные Штаты, Турция, Египет и Катар подписали мирное соглашение по Сектору Газа. Документ был оформлен на саммите в египетском Шарм-эль-Шейхе.

