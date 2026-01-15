Грузинские власти обвинили оппозицию в связях с ВВС

Депутат от правящей партии Грузии Мариам Лашхи прокомментировала недавнее заявление члена оппозиционной партии "Ахали" Теймураза Папаскири и обвинила грузинскую оппозицию в поддержке распространения ложных данных о событиях 2024 года.
Ранее Теймураз Папаскири в интервью телеканалу PalitraNews заявил о том, что телекомпания ВВС не удовлетворит жалобу "Грузинской мечты" из-за сюжета о том, что якобы применила камит в ходе протестов в Тбилиси в 2024 году.
"Это заявление со стороны оппозиции еще раз показывает, что это процесс, управляемый одной силой. Это был управляемый процесс с участием оппозиции, который прежде всего противоречил государственным интересам"
– Мариам Лаши
Кроме того, Давид Матикашвили, депутат "Грузинской мечты", также прокомментировал недавнее заявление со стороны оппозиции.
По его словам, Папаскири фактически подтвердил связь оппозиционеров с руководством ВВС.
"У них есть обычные рабочие отношения с теми заказчиками, которые поручили BBC подготовку и съемку фильма, сюжета, основанного на ложном нарративе"
– Давид Матикашвили