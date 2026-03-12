Грузии нужно "реальное" стратегическое партнерство с США – Папуашвили

Шалва Папуашвили подтвердил настрой Грузии на "реальное" стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. По словам спикера парламента, Тбилиси открыт для диалога с Вашингтоном.

"Цель заключается не в том, чтобы просто восстановить стратегическое партнерство, а в том, чтобы между Грузией и США существовало реальное партнерство, основанное на взаимных интересах"

– спикер грузинского парламента

Он подчеркнул, что стратегическое партнерство – индикатор, наглядно показывающий, что стороны двигаются к этой цели.

Папуашвили обратил внимание на то, что прежнее стратегическое партнерство, которое было оформлено в 2009 году, носило скорее формальный характер и не было наполнено конкретным содержанием.

По словам, председателя парламента, сейчас Тбилиси стремится к стратегическому партнерству с конкретными целями и ожидаемыми результатами для обеих сторон.

"В нем будут четко прописаны наши ожидания и цели, которые мы ставим перед этим партнерством"

– Шалва Папуашвили

Он также в очередной раз подтвердил готовность грузинской стороны к диалогу, о чем, в частности, свидетельствует недавние контакты премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с госсекретарем США Марко Рубио

"Мы открыты для этого диалога… Теперь все зависит от новой администрации США"

– председатель парламента Грузии