Вестник Кавказа

Грузия заняла 51 место в мире по чистоте питьевой воды

Бутылка Боржоми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Опубликован рейтинг стран по чистоте питьевой воды. Грузия заняла 51 место из 180 стран.

Грузия попала на 52 место среди 180 стран мира по чистоте питьевой воды, согласно ежегодному рейтингу Индекса экологической эффективности (EPI).

Питьевая вода в Грузии получила 73,5 балла из 100. Рост за 10 лет составил на 9,5 балла.

По данным рейтинга, в соседних России и Армении вода несколько чище: страны заняли 46 и 47 место соответственно. Иная ситуация в Азербайджане и Турции, они попали на 72 и 106 место.

Самой чистой водой в мире обладают Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Исландия и Великобритания.

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